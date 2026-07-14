Αυτοκινητάμαξα τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στην Αθηνών-Λαμίας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το πρωί της Τρίτης φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο, προκειμένου να επέμβουν οι αρμόδιες δυνάμεις και να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια η φωτιά.

Ειδικότερα, πρόκειται φωτιά για αυτοκινητάμαξα, που είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες και τα αυτοκίνητα ΙΧ τα οποία μετέφερε.

Παράλληλα, καταγράφονται καθυστερήσεις και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή.