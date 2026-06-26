Φωτιά τώρα στον Κηφισό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα της λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λόγω της πυρκαγιάς καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.