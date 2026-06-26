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Φωτιά τώρα στον Κηφισό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κηφισός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Φωτιά τώρα στον Κηφισό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο, ενώ η φωτιά έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα της λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λόγω της πυρκαγιάς καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

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