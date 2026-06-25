Συλλήψεις για δύο αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα

Στη διερεύνηση δύο αγροτικών φωτιών από αμέλεια, που εκδηλώθηκαν σε Λακωνία και Αχαΐα, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση «Λιγρίβα», της Κοινότητας Κλαδά, του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 77χρονος ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.320,30 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα και περί Ω/17:48, στην περιοχή Σαραβάλι Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 51χρονος ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 115 (94,26%) είναι από αμέλεια και οι 7 (5,74%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.