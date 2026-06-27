Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Στυλίδα - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο (27/6), λίγο μετά τις 09:30 το πρωί, στη θέση «Παραλία Πελασγίας» του δήμου Στυλίδας στη Φθιώτιδα.

Παρά τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την οριοθέτησαν σε λιγότερο από δύο ώρες αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Σύμφωνα με την ενημέρωση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αναφέρεται, πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Την ίδια ώρα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.