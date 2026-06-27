Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Θήβας: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6) λίγο μετά τις 11:00, στον Άγιο Βασίλειο Θήβας.

Η πυρκαγιά αποδείχθηκε αρκετά σοβαρή εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών με ριπές ανέμων να φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να ενισχυθούν.

Πλέον, στη μάχη κατάσβεσης του μετώπου βρίσκονται 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα ενώ επί αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λίγα λεπτά μετά τις 12:00, το 112 ήχησε στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας του να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η αρχική επιχείρηση περιλάμβανε 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για συντονισμό τους, ενώ συνδρομή υπήρχε και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερα ενώ μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος μεταβαινει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.