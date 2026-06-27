Ελλάδα Φωτιά Μενίδι Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε ξερή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους ανάμεσα σε κατοικίες στο Μενίδι.

Έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν για να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρεττού, ενώ σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

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