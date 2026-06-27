Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε ξερή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους ανάμεσα σε κατοικίες στο Μενίδι.

Έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν για να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Μενίδι



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/OKFazw15UE — Flash.gr (@flashgrofficial) June 27, 2026

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρεττού, ενώ σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.