Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Ναύπακτο - Επιχείρησαν 3 εναέρια μέσα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6), λίγο μετά τις 13:30, σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.





Σημειώνεται, μάλιστα, ότι τα εναέρια μέσα αντιμετώπισαν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παράλληλα, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.