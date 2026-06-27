Φωτιά τώρα στο Σπαθάρι Ευβοίας - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεσή της και αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.
Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.