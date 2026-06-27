Φωτιά τώρα στο Σπαθάρι Ευβοίας - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεσή της και αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.