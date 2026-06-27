Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε Αττική και πολλές περιοχές την Κυριακή - Ο χάρτης πρόβλεψης

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται μεγάλο τμήμα της χώρας για την Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας που αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες σε αρκετές περιοχές.

Στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, η Εύβοια, η Σκύρος και η Βοιωτία, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Αργολίδα, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και τμήματα της Αρκαδίας.

Παράλληλα, υψηλή επικινδυνότητα καταγράφεται και σε νησιωτικές περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία, ενώ στο ίδιο επίπεδο εντάσσονται και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Στο επίπεδο 3 (υψηλός κίνδυνος) βρίσκονται επίσης αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες και αρχές.

Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Επιβαρύνουν την εξάπλωση πυρκαγιών οι καιρικές συνθήκες

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση, με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή καύσιμη ύλη και ενίσχυση των ανέμων να δημιουργούν εκρηκτικό μίγμα για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

Την ίδια στιγμή, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, ενώ για οδηγίες αυτοπροστασίας μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr.