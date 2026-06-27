Οι ισχυροί άνεμοι «πονοκεφάλιασαν» την Πυροσβεστική - Οι φωτιές που ξέσπασαν το Σάββατο

Το πρώτο μεγάλο τεστ της φετινής αντιπυρικής περιόδου αντιμετώπισε σήμερα, Σάββατο (27/6), ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε προειδοποιήσει ήδη από χτες για τον αυξημένο κίνδυνο σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, ενισχύοντας τις επίγειες και εναέριες περιπολίες στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Τα σημαντικότερα μέτωπα

Από τις 32 αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν μέσα το τελευταίο 24ωρο, οι πιο απαιτητικές επιχειρήσεις καταγράφηκαν στη Βοιωτία, την Εύβοια, την Άρτα, τον Έβρο, τη Ναύπακτο και τη Στυλίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο και την Πέτρα Βοιωτίας. Στις δύο περιοχές αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Και τα δύο μέτωπα τέθηκαν σε ύφεση χωρίς ενεργή εστία.

Στο Σπαθάρι Ευβοίας, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε στη Βλαχέρνα Άρτας και στη Νέα Βύσσα Έβρου, όπου αποφεύχθηκε η επέκταση της φωτιάς και δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, δύο ακόμη πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Ναυπάκτου, ενώ στη Στυλίδα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, η αξιοποίηση των drones επιτήρησης και η άμεση αποστολή μηνυμάτων μέσω του 112 συνέβαλαν ώστε καμία από τις πυρκαγιές να μην εξελιχθεί σε μεγάλο καταστροφικό μέτωπο.

Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στην Αττική, όπου η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 46 περιστατικά για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων που είχαν παρασυρθεί από τον αέρα.

Υψηλός κίνδυνος και την Κυριακή

Οι Αρχές προειδοποιούν ότιοι δύσκολες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την Κυριακή, καθώς πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για την Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, την Πελοπόννησο, καθώς και τη Λέσβο και τη Χίο.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη παρουσία επίγειων και εναέριων μέσων στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.