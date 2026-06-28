Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Στο μικροσκόπιο ηλεκτρικό πατίνι που φόρτιζε

Φωτιά εκδηλώθηκε την Κυριακή (28/6) πυρκαγιά σε χώρο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο χώρο του κτιρίου, στην είσοδο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Λίγη ώρα μετά τον συναγερμό, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η πυρκαγιά κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Από τους καπνούς ωστόσο προκλήθηκε ρύπανση στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες της ΔΙΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενοίκων από το χώρο του ξενοδοχείου.



Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του FLASH από το σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ πρόσφεραν πρώτες βοήθειες σε άτομα που βρίσκονταν στο κτίριο. Ένας αλλοδαπός, περίπου 40 ετών, είχε εγκαύματα στα άκρα (χέρια και πόδια) και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επίσης άλ

Επίσης, άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα και με μικροτραυματισμό στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ενώ κάποιοι ένοικοι δέχθηκαν επί τόπου παροχή οξυγόνου λόγω του καπνού που εισέπνευσαν.

Υπάρχουν μαρτυρίες ενοίκων που αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε από σημείο στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου και «δείχνουν» ως πιθανή εστία φωτιάς ένα ηλεκτρικό πατίνι που ήταν υπό φόρτιση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Πλατείας Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια - Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενοίκων

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/rO1nbl0ECS — Flash.gr (@flashgrofficial) June 28, 2026

Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος