Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά την Κυριακή (28/6) - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) τίθεται σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, η Εύβοια, η Σκύρος και η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Μεσσηνία και η Λακωνία, καθώς και η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία. Παράλληλα, περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας συγκαταλέγονται επίσης στις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου.

Την ίδια ώρα, υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 3) προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότιχτες καταγράφηκαν 32 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Κλείνοντας, οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν την μέγιστη προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας.