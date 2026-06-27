Φωτιά τώρα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας - Σηκώθηκαν 4 εναέρια

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Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου (27/6), στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομη από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.