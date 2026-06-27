Ελλάδα Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας - Σηκώθηκαν 4 εναέρια

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας / Φωτ.: Πυροσβεστική
Φωτιά στα Κρυονέρια Ναυπακτίας / Φωτ.: Πυροσβεστική
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης
Update: 18:31

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου (27/6), στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομη από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader