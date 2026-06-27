Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα - Συναγερμός λόγω καιρού, επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.



Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου.

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.

Ενισχυμένα μέτρα από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις

Λόγω του αυξημένου κινδύνου, έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, ενισχύονται οι εναέριες περιπολίες, ενώ αυξημένη θα είναι η παρουσία πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ταχεία αντιμετώπιση οποιασδήποτε εστίας φωτιάς.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία, η ξηρή βλάστηση και οι ενισχυμένοι άνεμοι συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, προκειμένου να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται:

Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Η χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Το κάπνισμα μελισσών.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας και πως η υπεύθυνη στάση των πολιτών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτροπή πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.