Αλλεπάλληλοι σεισμοί σε Καλάβρυτα και Κλειτορία - 19 δονήσεις σε λίγες ώρες

Έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας, όπου το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί διαδοχικές δονήσεις μικρού μεγέθους. Από το απόγευμα της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν τουλάχιστον 19 σεισμούς, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,1 Ρίχτερ.

Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους των δύο περιοχών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζεται στην ορεινή περιοχή του Χελμού, σε απόσταση περίπου 3 έως 6 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κλειτορίας.

πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί δεκάδες ασθενείς σεισμοί, με δύο από αυτούς να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί από τους κατοίκους της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά οι σεισμοί

Στις 05:46 π.μ. σημειώθηκε η πρώτη δόνηση μεγέθους 3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 4 χλμ Ανατολικά της Κλειτορίας Αχαΐας

Στις 11:07 π.μ. καταγράφηκε η ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, 3 χλμ Ανατολικά – Νοτιοανατολικά της Κλειτορίας Αχαΐας.

Να σημειωθεί ότι ήδη από το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί στην περιοχή έχουν σημιεωθεί 19 μικροσεισμοί, με τους περισσότερους να φθάνουν τα 2 Ρίχτερ. Ειδικοί παρακολουθούν στενά το δίκτυο των καταγραφών για να αξιολογήσουν την εξέλιξη του φαινομένου.