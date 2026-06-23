Συνελήφθη 43χρονη για φωτιές στην Κερατέα - Ομολόγησε διπλό εμπρησμό

Στη σύλληψη μιας 43χρονης γυναίκας προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς φέρεται να βρίσκεται πίσω από δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, η γυναίκα προκάλεσε σκόπιμα δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς σε υπαίθριους χώρους της περιοχής, με χρονική διαφορά μόλις 19 λεπτών. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 11:05 και στις 11:24, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μετά την κατάσβεση των δύο πυρκαγιών, η Δ.Α.Ε.Ε. ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσής τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ανακριτικά στοιχεία και τεχνικά μέσα.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση της 43χρονης ως υπαίτιας των περιστατικών, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις της, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των αρχών.

Η γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού εξετάζεται άμεσα και διεξοδικά, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων.

Όπως τονίζεται, όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.