Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω: Σοβαρές ζημιές σε τμήμα της οροφής
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από το μεσημέρι στο Αιγάλεω, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της ημέρας σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως, στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της φωτιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και καίει χαρτικά, πλαστικά και άλλα είδη που βρίσκονται στον χώρο.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα, υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.