Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω: Σοβαρές ζημιές σε τμήμα της οροφής

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της ημέρας σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της φωτιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και καίει χαρτικά, πλαστικά και άλλα είδη που βρίσκονται στον χώρο.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα, υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.