Φωτιά στο Ακραίφνιο: Καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα και αγροτικές εκτάσεις - Δεκάδες νεκρά ζώα

Σοβαρές υλικές ζημιές και απώλειες ζωικού κεφαλαίου άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο Βοιωτίας το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το TVStar, η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη και βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο το πύρινο μέτωπο έκανε στάχτη μεγάλες εκτάσεις ελαιοπερίβολων και δενδρωδών καλλιεργειών. Η φωτιά οροθετήθηκε λίγο πριν φτάσει στο κοιμητήριο Ακραιφνίου, ενώ νωρίτερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας είχε κλείσει με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τον δρόμο.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, διανύοντας μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Μάλιστα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και το παλιό νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε και σε αποκλεισμούς σημείων, η διαχείριση του μετώπου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.



Ολοσχερής καταστροφή φάρμας πάνω από το νεκροταφείο

​Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού. Η μάντρα κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε στη μονάδα περίπου 60 μοσχάρια καθώς και πρόβατα. Αρκετά από τα ζώα έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, ενώ όσα κατάφεραν να γλιτώσουν έχουν διασκορπιστεί τρομαγμένα στη γύρω περιοχή. Παράλληλα, η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντική ζημιά στον πρωτογενή τομέα, καθώς κάηκαν πολλές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές.



Δήμαρχος Ορχομενού: Οι ζημιές είναι μεγάλες

Ο δήμαρχος Ορχομενού, Γιώργος Τζαβάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Η φωτιά είναι μεγάλη σε έκταση και επιχειρούν πολλές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Το άσχημο είναι ότι υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις γιατί αυξάνονται οι άνεμοι. Το καλό είναι ότι δεν κινδυνεύει το χωριό Ακραίφνιο. Η φωτιά κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό, η οποία ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα γιατί η φωτιά την πέρασε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια και για το χωριό».

Ενώ, στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Οι ζημιές ειναι μεγάλες. Υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέργεις, ελιές, φυστικιές κι ένα ποιμνιοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε. Υπάρχει δυνατός αέρας, γι' αυτό υπάρχουν και αναζωπυρώσεις. Βέβαια, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Έχει ηχήσει και το 112 προειδοποιητικά».

«Το Ακραίφνιο είναι πολύ κοντά στη φωτιά, στο 1 χιλιόμετρο, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για το χωριό», είπε καταλήγοντας.

Μαρτυρία κατοίκου: «Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη»

​Ο κάτοικος της περιοχής, Νίκος Ανδρίτσος, περιέγραψε στο Orange Press Agency τις πρώτες εικόνες από το σημείο και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το μέτωπο:

​«Η φωτιά ήτανε πάρα πολύ γρήγορη γιατί είχε, είχε πάρα πάρα πολύ αέρα και βοηθούσε πάρα πολύ τη φωτιά, έτσι; Η κινητοποίηση έγινε άμεσα από την πυροσβεστική βέβαια, εκλείσαν οι άνθρωποι κάποια σημεία αλλά ήταν ανεξέλεγκτη λόγω της μεγάλης, είχε πάρα πολύ αέρα. ​Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά, να καούνε πάρα πολλά ελαιόδεντρα, έτσι; Φιστικές, εκτός από αυτό και στη φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου εδώ πέρα έχει εξήντα μοσχάρια είχε, εκτός τα πρόβατα που είδα και μηχανήματα. Βλέπω έχει σώσει αρκετά μηχανήματα από εδώ αλλά εντάξει, έπαθε μεγάλη ζημιά, έτσι;

​Είναι και άλλες εκτάσεις. Η φωτιά πέρασε περίπου τα τέσσερα χιλιόμετρα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση παλιό νοσοκομείο, έτσι; Στη διασταύρωση Ταξιάρχη με το παλιό νοσοκομείο είχε μεγάλη, μεγάλη έκταση η φωτιά λόγω του αέρα».