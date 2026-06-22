Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας - Εστάλη 112, επιχειρούν 7 αεροπλάνα
Η φωτιά καίει δασική έκταση.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων.
Ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Από την Πολιτική Προστασία εστάλη μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους στο Ακραίφνιο να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.