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Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας - Εστάλη 112, επιχειρούν 7 αεροπλάνα

Ελλάδα Φωτιά Βοιωτία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας - Εστάλη 112, επιχειρούν 7 αεροπλάνα

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων.

Ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Από την Πολιτική Προστασία εστάλη μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους στο Ακραίφνιο να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Ελλάδα Φωτιά Βοιωτία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

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