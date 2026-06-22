Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα - Ήχησε νωρίτερα το 112 για «ετοιμότητα» στους κατοίκους
Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Συναγερμός έχει σημάνει στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και την Πολιτική Προστασία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τις φλόγες φαίνεται να έχει αποτέλεσμα καθώς η φωτιά αυτή την ώρα (16:30) είναι σε ύφεση.
Λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους της περιοχής και των γύρω προαστίων.
Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στα Σπάτα
Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εστάλη στις 15:50, καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρχών που επιχειρούν στο σημείο.
Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων, το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, λίγο πριν τις 15:00.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση.Σύμφωνα με πληροφορίες στα Σπάτα και λόγω της κινητοποίησης η εικόνα του πύρινου μετώπου είναι βελτιωμένη. τώρα.
Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.