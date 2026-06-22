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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Έβρος Local News

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερείο Έβρου

Λόγω του δύσβατου σημείου στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχθηκαν και τρία εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 17:56

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Μεγάλου Δερείου και Σιδηρούς, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, στον Έβρο. Λόγω της γρήγορης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που έκανε πιο δύσκολο το έργο των επίγειων δυνάμεων. Στην περιοχή υπάρχει πυκνή βλάστηση, ενώ οι πυροσβέστες επιχείρησαν με στόχο να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Στο σημείο βρίσκονται ακόμη δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ προς την περιοχή έσπευσαν επιπλέον οχήματα και προσωπικό από την Αλεξανδρούπολη, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Λόγω του δύσβατου σημείου στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχθηκαν και τρία εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Έβρος Local News

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