Κίνηση: «Χάος» από νωρίς στον Κηφισό - 15λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, καθώς η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με αρκετή δυσκολία από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στις εξής περιοχές:

Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρος Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας μετά το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στη Μεσογείων, μετά το Πεντάγωνο και μέχρι το Νομισματοκοπείο.

Google Maps

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, καθυστερήσεις υπάρχουν:

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, διάρκειας 10 με 15 λεπτών, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, διάρκειας 5 με 10 λεπτών, στην έξοδο για Λαμία.