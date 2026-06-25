Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η) Κηφισός

Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται επίσης σε δρόμους όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Σχιστού και δρόμοι γύρω από το κέντρο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Δύσκολο είναι το πρωινό της Πέμπτης (25/6) για τους οδηγούς που θα επιλέξουν τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες για τις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους, θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, οι οδηγοί βρίσκονται με το πόδι στο φρένο από τις τρεις γέφυρες μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών ενώ στην άνοδο η κατάσταση δυσκολεύει από τη Λένορμαν έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, στο... κόκκινο βρίσκονται δρόμοι όπως η λεωφόρος Κηφισίας, όπου ανά διαστήματα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η λεωφόρος Σχιστού και δρόμοι γύρω από το κέντρο όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου και η Πατησίων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται και σε δρόμους πέριξ του λιμανιού στον Πειραιά.

Google Maps
Google Maps

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα

  • 5'-10' στην έξοδο για Λαμία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η) Κηφισός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader