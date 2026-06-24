Κίνηση: Κυκλοφοριακή «ασφυξία» στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων

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Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) στη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή «ασφυξία» στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα: 1 φορτηγό, 1 επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσικλέτες.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.