Λαχτάρα για οδηγό στη Λαμία: Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και είδε μέσα φίδι
Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές πώς το ερπετό βρέθηκε μέσα στο όχημα.
Η οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του φιδιού όταν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνσή του και τον έλεγχο του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.
Δεν αποκλείεται το φίδι να εισήλθε στο αυτοκίνητο αναζητώντας καταφύγιο και να εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Παρά τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του φιδιού το ερπετό είχε βρει καταφύγιο σε δυσπρόσιτο σημείο του οχήματος. Μάλιστα, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης τμήματος του αυτοκινήτου για να εντοπιστεί, σύμφωνα με το Lamiareport.
Οι τεχνικοί προχώρησαν στην αποσυναρμολόγηση του ταμπλό του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπίσουν και να απομακρύνουν το νεκρό φίδι. Η διαδικασία, πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ηλεκτρολογείο της περιοχής, ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση των ζημιών του οχήματος
Το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο των οχημάτων, ειδικά όταν αυτά είναι σταθμευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε περιοχές με βλάστηση.