Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται προληπτικά ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα φιδιού ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο Κλειτσό Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας σήκωσε μία πέτρα και ένιωσε έναν οξύ πόνο στο αριστερό του χέρι. Αν και δεν πρόλαβε να δει το φίδι, διαπίστωσε λίγο αργότερα ότι είχε δεχθεί δάγκωμα στο μικρό δάχτυλο.

Η κατάσταση του τραύματος επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς το δάχτυλο άρχισε να σκουραίνει, ενώ το οίδημα επεκτάθηκε στο χέρι. Ο ηλικιωμένος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε η προβλεπόμενη θεραπεία.

Οι γιατροί έκριναν σκόπιμη την προληπτική εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση, ωστόσο η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Πιθανό δάγκωμα από οχιά

Παρότι ο άνδρας δεν είδε το φίδι που τον δάγκωσε, οι γιατροί εκτιμούν, με βάση τα συμπτώματα και την εικόνα του τραύματος, ότι πιθανότατα επρόκειτο για οχιά, το μοναδικό δηλητηριώδες φίδι που απαντάται στην Ελλάδα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τους θερινούς μήνες οι οχιές συχνά κρύβονται ή ξεκουράζονται κάτω από πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα στην ύπαιθρο. Για τον λόγο αυτό συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πραγματοποιούν αγροτικές ή άλλες υπαίθριες εργασίες, καθώς και τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων και γαντιών όπου είναι δυνατόν.