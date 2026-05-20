Τρόμος στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι

Σύμφωνα με τους ίδιους, το ερπετό κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό.

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες ΙΧ στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ότι το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν κανονικά και το όχημα δυσκολευόταν να πραγματοποιήσει στροφές.

Όπως μεταδίδει το agriniosite.gr, οι επιβάτες ακινητοποίησαν άμεσα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και, ανοίγοντας το καπό για να εντοπίσουν το πρόβλημα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φίδι  που είχε τυλιχτεί γύρω από τους ιμάντες του κινητήρα, ακινητοποιώντας ουσιαστικά το μηχανικό σύστημα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε με προσοχή να απομακρύνει το φίδι χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το ερπετό αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε σε συνεργείο για έλεγχο και αποκατάσταση της βλάβης.

