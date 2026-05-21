Ηλεία: Μαθητής ειδικού σχολείου στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα - Αναστάτωση στη σχολική κοινότητα

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής εμφάνισε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί έθεσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης αποφασίστηκε άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε.

Αναστάτωση στη σχολική κοινότητα

Παρότι αρχικά είχε διαρρεύσει πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς ο μαθητής δεν είχε παραστεί στο σχολείο την τελευταία εβδομάδα, η εικόνα μέσα στη σχολική κοινότητα είναι διαφορετική.

Γονείς κάνουν λόγο για πλήρη άγνοια και έλλειψη επίσημης ενημέρωσης, ενώ έχουν ήδη διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα, σύμφωνα με το patrisnews.

Παρεμβάσεις και καταγγελίες γονέων

Τις ανησυχίες αυτές επιβεβαιώνει ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις», με κατεπείγουσα επιστολή του.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό, ζητώντας άμεσες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, παρά το επιβεβαιωμένο περιστατικό, η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στο σχολείο παρευρίσκεται άτομο που αποτελεί στενή οικογενειακή επαφή του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχουν δοθεί υγειονομικές οδηγίες ή μέτρα από τις αρμόδιες αρχές.