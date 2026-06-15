Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου διεξάγεται με δυσκολία το πρωί της Δευτέρας (15/6), με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Μεταμόρφωση, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Όσο περνάει η ώρα επιβαρύνεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο Αθήνας

Σταδιακά αυξάνεται η κυκλοφορία και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Την ίδια ώρα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία.