Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (17/6), με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Η λεωφόρος Κηφισού βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Στο ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια στιγμή, στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται έως και τη Μεταμόρφωση, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.

Αυξημένη κίνηση σε Αθήνών, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα γνωστά προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Αυξημένος φόρτος στο κέντρο και τον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με την κυκλοφορία να γίνεται δυσκολότερη όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.