Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/6) παρατηρούνται προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα γνωστά προβλήματα εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία και να καταγράφονται τμηματικές καθυστερήσεις.

Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Την ίδια ώρα, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με την κυκλοφορία να γίνεται δυσκολότερη όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμι και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.