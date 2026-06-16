Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Η πρωινή έξοδος των οδηγών συνοδεύεται και σήμερα από σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6), με τον Κηφισό να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Προβλήματα σε Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα, με τους οδηγούς να συναντούν τμηματικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένος φόρτος και στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης κατά τόπους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/m55sNEcYpM — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 16, 2026



