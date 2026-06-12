Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Αλαλούμ και στην Αττική Οδό

Αρκετά απαιτητική είναι η Παρασκευή (12/6) για τους οδηγούς της Αθήνας καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι αυξημένη και οι καθυστερήσεις αρκετά μεγάλες.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη δυσχέρεια παρατηρείται στον Κηφισό. Στο ρεύμα καθόδου, στο «κόκκινο» βρίσκεται το διάστημα από τις τρεις γέφυρες έως και την Ιερά Οδό ενώ στην άνοδο σημειωτόν πηγαίνουν τα οχήματα από τη λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Παράλληλα, δύσκολη ανά διαστήματα είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισίας όπου οι οδηγοί καλούνται να μείνουν αρκετή ώρα με το πόδι στο φρένο. Επιπλέον, δρόμοι πέριξ του κέντρου επίσης σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι επίσης αρκετά δύσκολη.

Google Maps

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό η εικόνα δεν αλλάζει, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

10'-15'στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα