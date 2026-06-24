Προσφυγικά: Τέλος η απεργία πείνας για τον Αριστοτέλη Χαντζή
Ο απεργός πείνας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», σταματάει μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων.
Καταλυτικό δείχνει πως είναι το ψήφισμα για τα Προσφυγικά του Δήμου Αθηναίων μετά την σχετική εισήγηση του Χάρη Δούκα.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΚΕΕΡΦΑ- Ανταρσία Πέτρος Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε να σταματήσουν την απεργία πείνας οι δύο κάτοικοι των προσφυγικών εκ των οποίων ο ένας, ο Αριστοτέλης Χαντζής, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» από τη Δευτέρα (22/6) μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας.
Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και κλάματα την απόφαση να σταματήσουν την απεργία πείνας τόσο ο Αριστοτέλης Χαντζής, όσο και η Suzon Doppagne.
Δείτε βίντεο από την ανακοίνωση της απόφασης: