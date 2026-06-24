Προσφυγικά: Τέλος η απεργία πείνας για τον Αριστοτέλη Χαντζή

Καταλυτικό δείχνει πως είναι το ψήφισμα για τα Προσφυγικά του Δήμου Αθηναίων μετά την σχετική εισήγηση του Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΚΕΕΡΦΑ- Ανταρσία Πέτρος Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε να σταματήσουν την απεργία πείνας οι δύο κάτοικοι των προσφυγικών εκ των οποίων ο ένας, ο Αριστοτέλης Χαντζής, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» από τη Δευτέρα (22/6) μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας.

Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και κλάματα την απόφαση να σταματήσουν την απεργία πείνας τόσο ο Αριστοτέλης Χαντζής, όσο και η Suzon Doppagne.

Δείτε βίντεο από την ανακοίνωση της απόφασης: