Ελλάδα Απεργία Πείνας Προσφυγικά Δήμος Αθηναίων

Προσφυγικά: Τέλος η απεργία πείνας για τον Αριστοτέλη Χαντζή

Ο απεργός πείνας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», σταματάει μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥ ΠΕΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥ ΠΕΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Καταλυτικό δείχνει πως είναι το ψήφισμα για τα Προσφυγικά του Δήμου Αθηναίων μετά την σχετική εισήγηση του Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΚΕΕΡΦΑ- Ανταρσία Πέτρος Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε να σταματήσουν την απεργία πείνας οι δύο κάτοικοι των προσφυγικών εκ των οποίων ο ένας, ο Αριστοτέλης Χαντζής,  νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» από τη Δευτέρα (22/6) μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας.

Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και κλάματα την απόφαση να σταματήσουν την απεργία πείνας τόσο ο Αριστοτέλης Χαντζής, όσο και η Suzon Doppagne.

Δείτε βίντεο από την ανακοίνωση της απόφασης:

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