ΕΙΝΑΠ για τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή: «Η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον οριακή»

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης Χατζής κάνει την απεργία πείνας εξαιτίας της υπόθεσης των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η ΕΙΝΑΠ απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων να λάβουν άμεσα μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να βρεθούν στον δρόμο περίπου 400 άνθρωποι.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρξουν τραγικές εξελίξεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει η χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με τον πρώτο θάνατο απεργού πείνας.

Παράλληλα, η ΕΙΝΑΠ εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», οι οποίοι διαχειρίζονται την υπόθεση, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό τους για οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα αντιμετωπίσουν κατά τη διαχείριση της ιδιαίτερα απαιτητικής αυτής κατάστασης.