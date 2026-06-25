Δήμος Αθηναίων: 1 στους 3 άστεγους στον δρόμο για πάνω από 5 χρόνια - Μεγάλη έρευνα

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας για τους άστεγους στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων έχουν στόχο την δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης των προβλημάτων της αστεγίας και τον σχεδιασμό στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.

Το δείγμα ανήλθε σε 681 άτομα, εκ των οποίων τα 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο και τα 297 μέσω φορέων. Στα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που μένουν σταθερά σε διαμερίσματα και δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Σύμφωνα με την παρούσα απογραφή, τα 2/3 των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας είναι άνδρες (71%) και το 1/3 γυναίκες (29%). Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Έλληνες (69,9%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού που καταγράφηκε. Η αστεγία στην Αθήνα πλήττει κυρίως τις μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ οι νέοι κάτω των 30 ετών δεν ξεπερνούν το 8% του συνόλου. Παράλληλα, σχεδόν δύο στους τρεις (65,8%) ζουν μόνοι τους, χωρίς τη στήριξη συντρόφου ή οικογενειακού περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά, ένας στους τρεις ανθρώπους (31,6%) βρίσκεται χωρίς αυτόνομη στέγαση για περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ το 24,9% παραμένει σε αυτή την κατάσταση από δύο έως πέντε χρόνια.

Κυρίως οικονομικοί λόγοι η αιτία απώλειας στέγης

Το 72,2% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι οδηγήθηκε σε απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Ακολουθούν ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων (37,9%) και οικογενειακά προβλήματα (30,2%), γεγονός που καταδεικνύει ότι η αστεγία συνδέεται συχνά με πολλαπλές και αλληλένδετες κοινωνικές δυσκολίες.

Τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τους άστεγους στην πόλη

Η διεπιστημονική ομάδα του Street Work του ΚΥΑΔΑ παρέχει υπηρεσίες σε όσους και όσες διαβιούν στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται περίπου 1.400 ενεργά άτομα. Λιγότερα από τα μισά ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «rough sleepers», δηλαδή ατόμων που κοιμούνται στον δρόμο ή σε ακατάλληλα μέρη για διαβίωση. Οι υπόλοιποι μένουν σε σπίτια που δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, φιλοξενούνται από μέλη της οικογένειας ή φίλους, κ.λπ..