Καταγγελίες κατοίκων για πρόβλημα φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας

Αντιδράσεις και καταγγελίες κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί το βράδυ στην οδό Μαυροματαίων, κεντρικό δρόμο της Αθήνας, έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live yου στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η οδός κάθε βράδυ βυθίζεται στο σκοτάδι, καθώς εδώ και μέρες έχουν χαλάσει τα φώτα του δρόμου και παρά τις καταγγελίες των κατοίκων, ο δήμος Αθηναίων δεν έχει στείλει κάποιο συνεργείο προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, που κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μετά τις 10 το βράδυ, σημείωσε πως λόγω της κεντρικής θέσης του δρόμου, πολύς κόσμος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι είτε πεζός, είτε να περιμένει τα λεωφορεία που διέρχονται εκεί, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας για τους κατοίκους της πόλης.

Η εκπομπή επιφυλάχθηκε να ζητήσει απαντήσεις για τη μη άμεση επίλυση του προβλήματος φωτισμού από τον δήμο Αθηναίων τις επόμενες μέρες.