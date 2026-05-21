Ανησυχία για το κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Ηλεία- Ο 18χρονος είχε επιστρέψει από τα Special Olympics

Επιβεβαιώθηκε μετά από εργαστηριακό έλεγχο ότι ο 18χρονος από την Ηλεία, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα.

Η πληροφορία που μετέδωσε το patrisnews.com και επιτείνει την ανησυχία, είναι ότι ο μαθητής ειδικού σχολείου είχε επιστρέψει στο σπίτι του από το Λουτράκι, όπου συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026», οι οποίοι διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2026 με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 αθλητών από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.



«Οι γιατροί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, το παιδί είναι στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του είναι βαριά αλλά σταθερή». Με τα λόγια αυτά, πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια περιγράφει τις ώρες αγωνίας που ζουν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν κύκλοι του ευρύτερου περιβάλλοντος του 18χρονου, το πρόβλημα υγείας εκδηλώθηκε αμέσως μόλις το παιδί επέστρεψε από τη διοργάνωση. Όπως αναφέρουν, εμφάνισε έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος μέσα στις επόμενες ώρες επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

«Φοβόμαστε για τα άλλα παιδιά»

Η οικογένεια του 18χρονου έχει ήδη λάβει την προβλεπόμενη χημειοπροφύλαξη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών. «Το παιδί προφανώς είχε έρθει σε επαφή με πολλά άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μεγάλος φόβος για την υγεία και των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν. Απαιτείται να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προστατευτούν και άλλοι άνθρωποι που ίσως κινδυνεύουν», επισημαίνουν.

Το ζήτημα περνά πλέον στον ΕΟΔΥ και τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσει ο εντοπισμός και η ενημέρωση των στενών επαφών του 18χρονου, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.