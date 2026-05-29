Συναγερμός στον Βόλο: 30χρονη μητέρα νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα - Γέννησε πριν από 20 ημέρες

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο του Βόλου καθώς μια 30χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου καθώς διαγνώσθηκε με στέλεχος μηνιγγίτιδας.

Η 30χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μόλις 20 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας της ενώ παραμένει σε θάλαμο απομόνωσης της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 30χρονη παρουσίασε υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την περίπτωση ιδιαίτερη, καθώς η γυναίκα νόσησε μετά την εγκυμοσύνη της, σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται ότι το περιβάλλον της λοχείας προσφέρει αυξημένη προστασία. Ωστόσο, η φυσιολογική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος που παρατηρείται σε αυτή τη φάση μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας διαφέρει ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί. Στη βακτηριακή μορφή της νόσου κυμαίνεται συνήθως από μία έως δέκα ημέρες, με συχνότερο διάστημα τις τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ στην περίπτωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας μπορεί να φτάσει από δύο έως δεκατέσσερις ημέρες.



Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα καθορίσουν τον ακριβή τύπο της λοίμωξης που προσέβαλε την 30χρονη.

Παράλληλα, τόσο το νεογνό όσο και το υπόλοιπο συγγενικό της περιβάλλον έχει κληθεί να πραγματοποιήσει εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προσβληθεί από τη σοβαρή λοίμωξη.