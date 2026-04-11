Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο αγόρι - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 13χρονο παιδί στη Σύρο μετά από δάγκωμα οχιάς. Ο νεαρός μαθητής, βρισκόταν με την οικογένειά του σε παραθαλάσσιο χωριό κι ενώ έκαναν βόλτα είδε την οχιά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το παιδί πήγε να πιάσει το φίδι και δέχθηκε το δάγκωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διακόμισε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Σύρου, ακολούθησαν το πρωτόκολλο κι έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Όπως τονίζεται, η άμεση διακομιδή παίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στα δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών, για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη, ενώ βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.