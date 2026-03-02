Θρίλερ στη Σύρο με τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα στη θάλασσα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας άνω των 65 ετών.
Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα Σύρου ένας άνδρας μέσα στη θάλασσα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyclades24.gr, πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας άνω των 65 ετών, ο οποίος ζούσε μόνιμα μέσα σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στην μαρίνα των Λαζαρέττων.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Από το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.