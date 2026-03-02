Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου με τραύμα στο κεφάλι

Ερωτήματα έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάτου μιας ηλικιωμένης γυναίκας το απόγευμα της Δευτέρας 1 Μαρτίου σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER, η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση ή αν σχετίζεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.