Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Οστά εντοπίστηκαν στην παραλία στο Πολύχρονο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Χαλκιδική μετά τον εντοπισμό οστών στην παραλία του Πολύχρονου. Το χρονικό των ευρημάτων ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, όταν εντοπίστηκε ένα κρανίο στην άμμο, ενώ την Παρασκευή (27/2) ένας διερχόμενος πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία για τον εντοπισμό επιπλέον οστών στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με το thestival, στην περιοχή μετέβη άμεσα ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία, ωστόσο η υπόθεση πέρασε αμέσως στη δικαιοδοσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, τα ευρήματα αυτά δεν παρουσιάζουν κανένα εγκληματολογικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, οι αρχές σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι η ανακάλυψη στο Πολύχρονο δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το έτερο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Πευκοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Εκεί, εντοπίστηκε μια σορός μέσα σε σακούλες, εύρημα που έχει θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές και την ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Παρά τη μικρή γεωγραφική απόσταση των δύο περιοχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις: η μία αφορά ιστορικά-αρχαιολογικά ευρήματα και η άλλη μια ανοιχτή ποινική υπόθεση.

Η αρχαιολογική υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση των οστών στο Πολύχρονο για τον ακριβή προσδιορισμό της παλαιότητάς τους, ενώ η αστυνομική έρευνα στο Πευκοχώρι συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων και την αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας-νεκροτομής.