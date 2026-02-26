Φρίκη στη Χαλκιδική: Βρέθηκε πτώμα τυλιγμένο σε σακούλες - Με συνδρομή του ελληνικού FBI οι έρευνες

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αργά το απόγευμα (26/2) της Πέμπτης πολίτες που εκτελούσαν εργασίες κοντά στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, το πτώμα ήταν σε προχωρημένη κατάσταση σήψης και τυλιγμένο με σακούλες.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στο Γλαρόκαβο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 18:00 από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, ενώ επί τόπου έχουν φτάσει αστυνομικοί που απέκλεισαν το σημείο και αναμένεται κλιμάκιο του ελληνικού FBI από τη Θεσσαλονίκη.

Το πτώμα βρέθηκε σε θαμνώδη έκταση, ενώ οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.