Κόρινθος: Θρίλερ με πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό

Θρίλερ με τη σορό ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.



Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ειδοποιήθηκε για την παρουσία σορού εντός του καναλιού του Ισθμού, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα το korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη σορό και προχώρησε στην ανάσυρσή της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.