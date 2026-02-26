Μυστήριο με θάνατο 50χρονου στη Λέρο: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας για τον θάνατο ενός 50χρονου άνδρα στη Λέρο, ο οποίος μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στο νοσοκομείο του νησιού με τραύμα στο κεφάλι.

Ο 50χρονος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, βρισκόταν στην επιχείρηση, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές του νησιού, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και την δολοφονία, όπως αναφέρει το lerosnews.gr.