Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Κατεχάκη λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας

Ελλάδα Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Λεωφόρος Κηφισίας Κατεχάκη Αστυνομία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Κατεχάκη λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Φωτο αρχείου: INTIME NEWS
Φωτο αρχείου: INTIME NEWS
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς  το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου 2026, επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού.

Στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με στόχο την ασφάλεια κατοίκων και διερχόμενων πολιτών.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ούτε η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από τους χώρους διεξαγωγής της άσκησης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Λεωφόρος Κηφισίας Κατεχάκη Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader