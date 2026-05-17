Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Κατεχάκη λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου 2026, επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού.

Στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με στόχο την ασφάλεια κατοίκων και διερχόμενων πολιτών.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ούτε η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από τους χώρους διεξαγωγής της άσκησης.