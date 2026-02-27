Το «Χαμόγελο» επιβεβαιώνει για Λέρο:Πριν 5 χρόνια καταγγέλθηκε κακοποίηση του παιδιού από τον πατέρα

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο, μετά από έντονο καβγά που είχε ο άνδρας με τον 18χρονο γιο του. Ο νεαρός ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του, αφού του πέταξε ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι.

Σύμφωνα λοιπόν με νεότερα στοιχεία, που ήρθαν στη δημοσιότητα, οι διαπληκτισμοί μεταξύ πατέρα και γιου ήταν συχνοί, με το παιδί να είναι θύμα συστηματικής κακοποίησης. Με ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού», ρίχνει φως στην υπόθεση. Όπως αναφέρει, στις 26 Αυγούστου του 2021 είχε λάβει αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς, ο 12χρονος τότε υφίστατο καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό «τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό».



H ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ως εξής:

«Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.



Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.



Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.



Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία».