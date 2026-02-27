Λέρος: Νέα στοιχεία για την πατροκτονία-Ο 50χρονος είχε συλληφθεί για επίθεση με κοπίδι στον γιο του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο, όπου ένας 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε στην περιοχή της Καμάρας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό βίας σε βάρος του νεαρού, το οποίο φαίνεται να δείχνει προβληματικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Το 2022 ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο γιο του, πετώντας του ένα κοπίδι τραυματίζοντάς τον.

Μάλιστα, ο πατέρας φέρεται στη συνέχεια να μπήκε στο σπίτι που βρισκόταν ο γιος του τραυματισμένος και στο οποίο πήγε προκειμένου να ξαπλώσει, να τον τράβηξε βίαια από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια να τον πήρε μαζί του για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Για το περιστατικό εκείνο ο 50χρονος είχε συλληφθεί στις 19 Αυγούστου 2022 στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), όταν ο 18χρονος ειδοποίησε τους εργαζόμενους του συνεργείου και ζήτησε να κληθεί ασθενοφόρο λέγοντας πως «έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να αποκρύψει τις συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ομολόγησε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους μέσα στο συνεργείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πατέρας και γιος φέρονται να πέταξαν ο ένας στον άλλον εργαλεία και αντικείμενα, με ένα κυλινδροπίστονο να χτυπά τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Ο 18χρονος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ενώ η δικογραφία σε βάρος του βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.