Λουτράκι: Ο 19χρονος «έδειξε» τον δράστη της φονικής συμπλοκής με θύμα τον 17χρονο

Την πρώτη κατάθεση έδωσε στους αστυνομικούς ο 19χρονος από το Λουτράκι, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία», μετά την αιματηρή συμπλοκή αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/2) και σύμφωνα με πληροφορίες έδωσε κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε συγκεκριμένο άτομο -το οποίο αναζητείται- ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Πρόκειται για άτομο γνωστό και σε αυτόν και στον 17χρονο φίλο του που έχασε τη ζωή του, με το οποίο υπήρχε προσωπική διαφορά.

Έδωσαν ραντεβού προκειμένου να συζητήσουν και να λήξουν την παρεξήγηση, όμως, η ένταση ανέβηκε, κατέληξε σε συμπλοκή και στο μαχαίρωμα των δύο φίλων. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν το άτομο αυτό.

Παράλληλα, ένα άτομο έχει προσαχθεί, που είναι φίλος των θυμάτων, προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 19χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Αν και τα τραύματά του δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά, οι γιατροί ανησύχησαν για την κατάστασή του και αποφάσισαν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ένα 17χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου ήδη νεκρό από τον αδερφό του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι.

Ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν πως τα τραύματά του προέρχονται από μαχαίρι.

Παράλληλα, ο αδερφός του ανήλικου δεν έδωσε λεπτομέρειες στις Αρχές για το τι συνέβη και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου.